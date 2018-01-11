Сегодняшняя ночь станет самой холодной в Москве с начала зимы

Ночь с 11 на 12 января станет самой холодной с начала зимы в Москве - столбики термометров опустятся ниже -10 градусов. На сайте Росгидрометцентра опубликован прогноз. погоды в Москве и Подмосковье. Ночью будет значительно морознее, до -10 градусов в Москве и -13 градусов по области, что станет пока самой низкой температурой за нынешнюю зиму.

Днем термометры покажут -8 в мегаполисе и -10 градусов в Подмосковье. С начала зимы температура в Москве аномально высокая, ночью лишь дважды, 8 и 26 декабря, опускалась чуть ниже -7 градусов. В предстоящие выходные температура воздуха в регионе существенно не изменится, а вот осадки закончатся.

Под влиянием антициклона в столичном регионе установится высокое атмосферное давление (752-767 мм рт. ст.), морозная и солнечная погода. И, кажется, в Москву и область, наконец-то придет зима.