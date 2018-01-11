В сети обсуждают видео, как врачи в Рязани устроили застолье во время работы

В сети попало видео, как врачи рязанского кардиодиспансера во время рабочего дня устроили застолье. Вероятно, пациентам, ожидающим прием кардиологи, сказали, что идет совещание.

Но один из очевидцев замитил, что в кабинете заведующей был накрыт стал. Один из возмущенных посетителей кардиодиспансера снял медиков на видео.

Предположительно, праздновали врачи в Областном клиническом кардиологическом диспансере, расположенном на улице Стройкова в самом центре Рязани.

"В часы приема врачи отмечают в кабинете у заведующей, пациенты молча ждут, пока закончится это совещание", — написал автор ролика Александр Морозов. Он проник в кабинет заведующей вслед за медсестрой и рассказал: "А вот такое собрание у нас. Такое собрание у заведующей отделением. Всё, всех увидели, всех посмотрели, будет направлено куда нужно".

Минздрав Рязанской области проверил видео. Освобождены от занимаемых должностей заместитель главного врача по лечебной работе и заведующая диспансерно-консультативном отделением Рязанского кардиодиспансера, пишут сегодня рязанские СМИ.

Главному врачу медицинского учреждения вынесен выговор за ненадлежащий контроль исполнения сотрудниками внутреннего трудового распорядка и своевременного оказания медицинской помощи пациентам.