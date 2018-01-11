Впервые за 15 лет уровень безработицы в Челябинской области упал ниже 1,4%

К концу текущего года уровень официально регистрируемой безработицы в Челябинской области снизился до 1,38%. Это самый низкий показатель за последние 15 лет, отмечают эксперты GorodRabot.ru. В количественном отношении региональные службы занятости признали безработными около 25,5 тыс. граждан.

Осенью 2017 года в базе «Города Работ» насчитывалось около 24 тыс. вакансий, размещённых местными предпринимателями. И лишь к декабрю их число упало до 21 тысяч, что связано с сезонными тенденциями. Для сравнения в начале года число граждан без постоянной занятости насчитывало около 35 тыс. человек, а количество доступных вакансий едва превышало 24,5 тыс.



Промышленность – основной драйвер роста

Заметное улучшение ситуации на рынке труда эксперты связывают с активизировавшимся ростом в добывающей, металлургической и обрабатывающей отраслях промышленности. Для справки, промышленный рост в регионе за год составил более 104%, а добыча полезных ископаемых выросла на 8%. Что же касается рынка труда, то каждая четвёртая вакансия размещается в категориях производство и рабочий персонал.

Улучшение социально-экономического положения позитивно повлияло на развитие торговой индустрии, представителям которой принадлежит более 15% размещённых предложений о работе. Также в перечень востребованных индустрий входят:



• транспорт и логистика – 7,4%;

• административный персонал – 5,1%;

• информационные технологии – 4,4%;

• медицина и фармацевтика – 4%;

• строительство и недвижимость – 3,9%;

• туристический и ресторанный бизнес – 3,8%.



На сегодняшний день соискателям проще всего найти работу в сфере менеджмента, торговли, управления легковым и грузовым автотранспортом, проведения инженерных работ и кассового обслуживания.



Зарплаты постепенно растут

Средний оклад по размещённым на «Городе Работ» вакансиям составляет 28 224 рубля. Это на 2-2,5 тыс. рублей больше, нежели в начале года, однако по-прежнему заметно ниже по сравнению с общероссийскими показателями.

Доля предложений с зарплатой до 15 тыс. рублей составляет 12,1%, от 15 до 25 тыс. рублей – 23,9%, от 25 до 40 тыс. рублей – 18,6%, а более 40 тыс. рублей – 13,7%. Самыми высокооплачиваемыми специальностями на конец 2017 года стали: программист Java со средним окладом 110 тыс. рублей, руководитель сети – 77 тыс. рублей, ведущий разработчик – 74 тыс. рублей, водитель такси – 68 тыс. рублей, наладчик-оператор – 64 тыс. рублей, токарь ЧПУ – 63 тыс. рублей.