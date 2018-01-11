У iPhone X выявлен очередной дефект - владельцы жалуются на потерю волос

У премиального iPhone X обнаружен очередной дефект. Владельцы айфонов из разных стран мира начали жаловаться на то, что их волосы застревают между корпусом и экраном гаджета. Обладатели нового iPhone X посетовали на еще один дефект

Пользователи делятся, что нечаянно цепляются волосами из своих причесок и даже усов и бород во время звонка, когда прикладывают смартфон к уху, и выдергивают растительность. По мнению специалистов, в отличие от проблем с софтом, устранить этот дефект невозможно. Только если приобрести для iPhone X защитный чехол, - сообщает Газета.ru.

Ранее обладатели нового iPhone X, за которыми в Москве сутками стояли в очереди, посетовали на треск разговорного динамика гаджета. А сначала владельцы "десятки" сообщили о появлении зеленой вертикальной полоски на дисплее смартфона. Перезагрузка не помогла.