Известный физик считает, что через 200 лет людям придется покинуть Землю

Известный физик Стивен Хокинг предупреждает, если человечество не решит проблему парникового эффекта, наша планета повторит судьбу Венеры. Невыносимая жара наступит на Земле и уничтожит все живое. Из-за глобального изменения климата некогда Голубая планета станете непригодной для жизни.

«Когда вы в следующий раз встретитесь с человеком, отрицающим изменение климата, отправьте его на Венеру. Я оплачу проезд», - цитирует физика CNET. Венера четыре миллиарда лет назад была похожа на Землю – на ней были растения и вода, а температура воздуха была вполне подходящей для жизни, считают в NASA. Однако сейчас температура на планете достигла 460 градусов по Цельсию, и виной всему парниковый эффект.

С момента образования Земли прошло 4,5 миллиарда лет. Хокинг считает, что уже через 200-500 лет людям придется покинуть свою планету.