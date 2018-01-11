Робот-собака с искусственным интеллектом может отличать хозяина от чужих людей

Нового электронного робота-собачку аibo с элементами искусственного интеллекта представила японская корпорация Sony. Имя собаки aibo - это аббревиатура, которая соединяет понятие "искусственный интеллект" с японским словом "дружок".

Само устройство имеет очень реалистичную форму и размер крупного щенка настоящей собаки. Они умеют двигать ушами, лаять и резвиться, дают лапку и реагируют на поглаживания по спине, голове и по шее. Собачки aibo оснащены двумя камерами, что позволяет им различать своих хозяев и посторонних людей и реагировать на них соответствующим образом.

Кроме того, они могут самостоятельно находить путь к подзаряжающему устройству. Роботы также могут учиться и быстро приобретать новые навыки, потому что они постоянно подключены к интернету и обмениваются информацией с другими устройствами такого типа, пишет ТАСС