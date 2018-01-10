Учёные из Китая изобрели многоразовую бумагу

Китайские учёные изобрели новый тип бумаги, с которой можно будет стирать изображения и напечатанный текст и использовать ее повторно. Таким образом исследователи хотят защитить окружающую среду.

Многоразовая бумага была создана из полимеров и пропитана специальными химическими веществами, которые вступают в реакцию с солями металлов и создают семь различных цветов, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Communications. Ученые поставили эксперимент, они восемь раз печатали, а потом стирали содержимое. И только на девятый раз бумага начинала терять свои свойства. Исследователи считают, их изобретение существенно поможет людям сэкономить деньги.

Стоимость печати на многоразовой бумаге будет в 5 раз дешевле использования обычного струйного принтера