Закон о помощи россиянам, находящимся за чертой бедности, в Госдуме не прошел
10 января 2018, 21:24 [ «Аргументы Недели» ]
Законопроект о помощи россиянам, находящимся за чертой бедности, был внесен в парламент фракцией КПРФ. В нем предлагалось ввести ежемесячные выплаты из федерального бюджета тем, у кого доход ниже прожиточного минимума. Эти деньги предполагалось потратить на приобретение продуктов питания, непродовольственных товаров, медицинских изделий или лекарств, а также на оплату услуг, перечень которых должен быть определен правительством РФ.
Однако предложенный документ не прошел в Госдуме. Как сообщает РИА Новости, в отзыве профильного Комитета говорится, что законопроект противоречит законодательно установленному разграничению полномочий между федеральными органами власти и органами власти субъектов федерации. То есть из федерального бюджета эти средства выделить нельзя, поскольку эти вопросы находятся в ведении областной власти.
Между тем, как мы уже писали ранее, глава Минтруда Максим Топилин заявил, что двадцать миллионов россиян живут за чертой бедности и имеют доходы ниже прожиточного минимума.