В Госдуму внесен проект о посещении пациента в реанимации членами семьи

Депутат Госдумы от «Единой России» Николай Герасименко внес в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается разрешить родителям и иным членам семей посещать больных в отделениях реанимации и интенсивной терапии.

Документ опубликован в электронной базе Госдумы.

Сейчас возможность посещения родственниками больного и пребывание с ним в медицинской организации предусмотрена Федеральным законом «Об основах охраны здоровья», но там нет конкретного упоминания о допуске именно в реанимацию или палату интенсивной терапии.