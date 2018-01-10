В Госдуму внесен проект о посещении пациента в реанимации членами семьи
10 января 2018, 20:46 [ «Аргументы Недели» ]
Депутат Госдумы от «Единой России» Николай Герасименко внес в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается разрешить родителям и иным членам семей посещать больных в отделениях реанимации и интенсивной терапии.
Документ опубликован в электронной базе Госдумы.
Сейчас возможность посещения родственниками больного и пребывание с ним в медицинской организации предусмотрена Федеральным законом «Об основах охраны здоровья», но там нет конкретного упоминания о допуске именно в реанимацию или палату интенсивной терапии.