Суд постановил замуровать окна в доме многодетной семьи

Многодетную семью Исаковых обязали замуровать окна первого и второго этажей дома, которые выходят на участок соседей. Такое решение вынес суд в Якутии. В иске истцы - супруги Петровы указали, что многодетная семья построила свой дом хоть и на своей земле, но слишком близко к их участку и что они следят за их частной жизнью. При этом сами Петровы еще даже не заложили фундамент под собственный дом.

Решение суда крайне озадачило прокуратуру Якутии. Там никак не могли понять, как удалось истцам доказать, что чужие взгляды многодетной семьи, как, впрочем, и других соседей, с которыми граничит их участок, угрожают жизни супругам Петровым. Однако, в ходе проверки удалось выяснить, в чем кроется тайна столько необычного правосудия. Супруга заявителя — Сыргыланы Петрова работает секретарем у председателя Верховного суда Якутии.

Между тем, решения якутских судей в пользу своей коллеги уже обернулись для многодетной семьи большими проблемами. Родители собирались вести свою дочь в Китай для лечения от редкого заболевания, однако поездку из-за пришлось отложить, поскольку судебные приставы запретили им выезд за границу, сообщает телеканал РЕН ТВ.