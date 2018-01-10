Госдума может разрешить работодателям увольнять сотрудников за появление пьяными

Госдуме предложили законопроект, по которому работодатели смогут направлять подозреваемых в пьянстве работников на медицинское освидетельствование. Если сотрудник отказывается, то у руководства появится полное право его уволить.

В настоящее время пьяного работника также могут уволить, но для этого, согласно действующему законодательству, должно быть решение суда.

«Направление на медицинское освидетельствование должно вручаться работнику под роспись с обязательным указанием даты и времени вручения для прохождения освидетельствования в течение двух часов с момента получения направления», - говорится в пояснительной записке к документу.

Сенаторы, сделавшие это предложение, уверены, что это поможет снизить риск травматизма, уменьшить количество употребляемого алкоголя и наркотиков, повысить уровень здоровья населения и продлить людям жизнь: 45% производственных травм и несчастных случаев на производстве связаны с состоянием опьянения.