Женщины переживут мужчин в опасных для жизни ситуациях

Женщин неоправданно называют «слабым полом», поскольку биологически они крепче мужчин, выяснили ученые из Университета Южной Дании. В экстремальных условиях они живут дольше. Найден ответ на вопрос, почему мужчины сложнее переносят грипп

Выводы сделаны на основе исторических данных, которые затрагивают длительность жизни, а также уровни смертности в непростые времена. Специалисты доказали, что женщины имеют более крепкое биологическое строение, нежели мужчины. Например, в периоды, когда людей продавали в рабство и подвергали массовому голоду средняя продолжительность мужчин заметно понижалась по сравнению с аналогичным показателем у женщин.

Накануне голода в Ирландии, который бушевал с 1845 по 1849 год, средняя продолжительность мужчин и женщин была примерно одинаковой и составляла тридцать восемь лет. Но когда начался масштабный голод, спровоцированный неурожаем картофеля, то средняя продолжительность жизни мужчин упала до 18.17 года, а женщин — до 22.4, сообщает газета The Daily Telegraph,

Аналогичная картина наблюдалась во время голода в Швеции (1772-1773) и эпидемий кори в Исландии (XIX век) – женщины жили в среднем на два года дольше мужчин.

Возможное объяснение этого факта — гормональные особенности женского организма.