Разгадана тайна воздействия анестезии на мозг человека

Американские ученые приблизились к разгадке воздействия анестезии на мозг человека. Несмотря на то, что наркоз в медицинской практике используется уже более ста лет, все это время для врачей и ученых оставалось загадкой, как же именно анестезия действует на мозг человека. Исследователи считают, что разгадка кроется не в работе самого мозга, а в реакции на наркоз сознания человека.

Анестезия погружает человека в подсознательные глубины, прерывая нейронно-соматическую связь клеток. При этом сознание просто изменяет частоту работы, тем самым выводя человека в прострацию. Это дает объяснения и тому, что пациенты часто говорят, будто бы слышали голоса или как-то по-другому воспринимают мир. Бывают у такого воздействия и побочные эффекты.

Изучая воздействие электро-магнитной активности и энцефалограммы мозговой деятельности человека, который находился под наркозом, ученые пришли к выводу, что сознание в работе на высоких частотах может деформировать или стирать воспоминания человека, либо заменять их абсолютно ложной информацией.