Краснодарские студенты изобрели светопропускающий бетон
10 января 2018, 18:26 [ «Аргументы Недели» ]
В Краснодаре студенты Кубанского технологического университета готовят документы для получения патента. Они изобрели бетон, который пропускает свет, передает ОТР.
Сама идея не новая, но в России такой материал массово не производят, а иностранные аналоги стоят дорого. Бетон кубанских ученых, по их расчетам, существенно дешевле. Кроме того, он в два раза прочнее и устойчив к холодам. А благодаря своей формуле, такой материал прост в использовании. Он растекается самостоятельно, заполняя даже микротрещины, так что рабочим не нужно будет ровнять его вручную.
Анастасия Морева, студентка КубГТУ: "Этот материал будет очень интересно смотреться, если из него сделать плитку - на улицах города Краснодара. Вечером подсвечивать или пешеходные переходы, или какие-то публичные места. Можно делать фальшполы, барные стойки, различные элементы дизайна".
Компоненты своего изобретения студенты держат в тайне. Но они уверены, что разработка будет пользоваться спросом. После получения патента, ученые собираются открыть серийное производство.