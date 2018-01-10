Краснодарские студенты изобрели светопропускающий бетон

В Краснодаре студенты Кубанского технологического университета готовят документы для получения патента. Они изобрели бетон, который пропускает свет, передает ОТР.

Сама идея не новая, но в России такой материал массово не производят, а иностранные аналоги стоят дорого. Бетон кубанских ученых, по их расчетам, существенно дешевле. Кроме того, он в два раза прочнее и устойчив к холодам. А благодаря своей формуле, такой материал прост в использовании. Он растекается самостоятельно, заполняя даже микротрещины, так что рабочим не нужно будет ровнять его вручную.