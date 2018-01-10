Уфологи нашли доказательства существования инопланетной базы на Луне (ВИДЕО)

Уфологи опубликовали видео, которое должно доказать всем существование внеземных цивилизаций. Каждому из нас еще со школьной скамьи известно о существовании на Луне лишь кратеров, песка и камней, но на видео со спутника Земли отчетливо видно здание Г-образной формы на лунной поверхности.

По мнению уфологов, здание является жилищем либо базой пришельцев. Камера отчетливо зафиксировала среди кратеров сооружение, которое имеет четкие углы и выполнено в форме буквы «Г». Ни у кого не возникает сомнения, что оно точно не природного происхождения.

Ученые частенько публикуют «доказательства» того, что на Луне расположены базы инопланетян. На снимках специалисты по изучению НЛО четко видят разрушенные города, постройки, разбитые корабли, статуи или останки пришельцев. По мнению уфологов, NASA владеет всей этой информацией, но всячески замалчивает ее. По одной из версий, в 1970-х годах, когда американские астронавты впервые вступили на Луну, там их уже встретили инопланетяне, которые четко дали понять, что людям тут не место.