Надпись в Подмосковье «Господи, помоги России» видно из космоса

На поле в районе Митино находится огромная надпись "Господи, помоги России". Просьбу, обращенную к богу, видно на спутниковых Яндекс.Картах и в Google Maps, где объект обозначен как туристический.

Об этом сообщают авторы Telegram-канала "Код Дурова".

Как указано на сайте WikiMapia, надпись появилась на поле весной 2016 года. Ее сделали местные активисты, выступающие против застройки долины реки Сходня, которая располагается неподалеку.