Считается, что если есть любовь, то нужно спасать отношения во что бы то ни стало. Но бывают ситуации, когда связь двух людей разрушительна для обоих. Такие отношения называют «ядовитыми», и нужно найти в себе силы, чтобы закончить их и поставить все точки над i. Как же понять, что ваши отношения вовсе не стоит спасать?

Во-первых, ваши отношения развиваются по принципу - «жертва и тиран»

Тиран, обнаружив слабое место партнера, начинает его постоянно ранить, а жертва спускает все это ему с рук. Часто это делается публично, дабы нанести больший вред, а следствием становится ещё большая зависимость жертвы от тирана. В таких отношениях много ревности, взрывных эмоций, взаимных обид. Кто-то постоянно уходит и возвращается.

Второй признак - жизнь за чужой счет

В таких отношениях чаще всего один партнер очень любящий, готовый на все, а другой — холодный, отстранённый, враждебный. Возможно, манипулятор, у которого есть прямая выгода, он живет за счет другого. Такие длительные отношения истощают дающего, но и потребителю не дают развиваться, поскольку он итак получает все, что ему требуется.

Третий признак - ваши проблемы остаются вашими

В «ядовитых» отношениях отсутствует диалог. Как только один из партнёров пытается поговорить на эмоционально значимые темы, другой просто замыкается или уходит от разговора. Не один из партнеров не получает полного удовлетворения, более тревожный партнер так и не находит ответов на свои вопросы, избегающему надоедают попытки «поговорить по душам».

Четвертый признак – нет никаких общих планов

Вы не видите будущего у этих отношений. Ситуация неопределенности одного из партнеров абсолютно устраивает, второй живет ожиданиями и верой что когда-нибудь это изменится, но этого не происходит. Человек постепенно теряет уверенность в себе, цепляется за прошлое, поскольку даже не представляет, что может построить что то иное, более яркое, честное и светлое.

Пятый признак – вечная критика

Один из партнёров постоянно подтрунивает, насмехается, критикует и упрекает другого. На первых порах это можно не замечать, но даже если у другого нормальная самооценка, рано или поздно партнер начнет терять уверенность в себе.

Шестой признак – тебе нельзя то, что можно мне

Один из партнеров начинает тотально контролировать ваше пространство, при этом скрывая часть собственной жизни. Он ставит пароль на свой телефон, но просматривает ваш, не позволяет выстраивать отношения с внешним миром. Он все время обвиняет или обижается, а вам постоянно приходится оправдываться. В итоге он заполняет собой полностью всю вашу жизнь и вы сами себе уже не важны, важен лишь партнёр.

И седьмой признак - а кто в доме главнее

Постоянное доказывание собственной правоты еще ни к чему хорошему в отношениях не приводило. А спор – кто лучше, кто главнее может вообще превратить совместную в ад. Партнеры не думают об общем деле, о диалоге, каждый старается отстоять и доказать свою позицию. Часто именно лидеры и отличники находятся в группе риска. За годы учебы они усвоили, что должны все делать идеально и требуют, чтобы близкие люди подтверждали это. В присутствии друзей они начинают привлекать внимание, чтобы получить восхищение или похвалу, нанося партнеру травму, пишет live-mind.