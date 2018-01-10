В Госдуме предлагают поменять адрес посольству США

Руководитель комитета Государственной думы РФ по физической культуре Михаил Дегтярев предложил изменить адрес американского посольства в России на Североамериканский тупик, дом 1.

Депутат отметил, что Россия не намерена переименовывать названия улиц для «сиюминутных политических споров». Нужно назвать этот проезд «Североамериканский тупик» в честь навязчивой внешней политики США, и присвоить старому зданию посольства почтовый адрес: Североамериканский тупик, дом номер 1", — приводит слова Дегтярева пресс-служба, передает РИА Новости. Депутат уже подготовил соответствующее письмо для мэра Москвы Сергея Собянина и Мосгордумы.

Сегодня стало известно, что площадь у российского посольства в Вашингтоне будет названа в честь оппозиционного политика Бориса Немцова. Соответствующее решение приняли власти американской столицы.