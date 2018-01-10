Катрин Денев назвала компанию актрис против домогательств «охотой на ведьм»

Французская актриса Катрин Денев назвала компанию голливудских актрис против домогательств «охотой на ведьм». Она выступила против кинозвезд, устроивших флешмоб на премии «Золотой глобус».

«Мужчины были вынуждены покинуть свои рабочие места, хотя всё, что они делали, — касались чьего-то колена или пытались получить поцелуй», - заявила артистка в обращении, подписанном еще сотней известных француженок. Катрин Денев и ее соотечественницы выступили за возможность для мужчин приставать к дамам, поскольку это неотъемлемая часть сексуальной свободы.

Только насилие можно считать преступлением, однако «настойчивое или даже иногда бестактное приставание не является преступлением, как галантность не представляет собой мужскую агрессию", — считают авторы письма. Кампания в поддержку жертв домогательств никоим образом не способствует независимости женщин, полагает актриса. Более того, это используется как способ публичного обвинения людей, пишут РИА Новости.