Российский десантный корабль столкнулся с сухогрузом в Эгейском море

Сухогруз «Орка-2» под флагом Сьерра-Леоне столкнулся с большим десантным кораблем ВМФ России «Ямал» в Эгейском море. Инцидент произошел 30 декабря. В результате происшествия никто не пострадал.

Столкновение произошло по вине сухогруза «Орка-2», который в нарушение Международных Правил предупреждения столкновений судов в море, следуя параллельным курсом, обгонял десантный корабль по левому борту, и не убедившись, что обгон завершен, резко изменил курс вправо. Об этом заявил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан 1 ранга Вячеслав Трухачев, передает РИА Новости.

В первых числах января «Ямал» прибыл на базу. Повреждения оказались не сильные.

Трухачев добавил, что российская сторона составила и заверила заявление о морском протесте к сухогрузу для возмещения нанесенного ущерба.