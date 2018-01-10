К началу 2018 года на Южном Урале всего 7,8 процентов безработных

По сравнению с началом прошлого года число безработных в регионе сократилось на 6.5 тысяч человек. Удачно региональные власти справились с вопросом безработицы в Верхнем Уфалее, где было закрыто градообразующее предприятие, и тысячи жителей остались без работы.

Буквально за несколько месяцев были подготовлены все необходимые документы и город получил статус территории опережающего экономического развития, который предоставляет будущим резидентам внушительные преференции. Это позволило привлечь в город новых работодателей.

Сейчас на первую стройку рейтинга безработицы в регионе вернулся Нязепетровск, но и здесь ожидаются неплохие заказы на крановый завод, которые, вполне возможно, позволят переломить ситуацию.