Осужденный за изнасилование Дианы Шурыгиной вышел на свободу по УДО

Осужденный за изнасилование Дианы Шурыгиной Сергей Семенов освобожден из колонии и сегодня вышел на свободу. История Дианы Шурыгиной, рассказавшей о насилии, вызвала широкий общественный резонанс после выхода программы "Пусть говорят".

Согласно информации, опубликованной в группе, посвященной Семенову, из колонии его встречала сестра Екатерина. Опубликовано видео, где молодой человек признается, что очень рад освобождению.

Представители УФСИН Ульяновской области рассказали, что обвиненный несовершеннолетней девушкой Семенов был освобожден условно-досрочно, - сообщает РИА Новости.

Сергей Семенов был осужден в декабре 2016 года по обвинению в изнасиловании 17-летней жительницы Ульяновска Дианы Шурыгиной. Он же утверждал, что секс был по обоюдному согласию. Двадцатилетнего студента приговорили к 8 годам лишения свободы. Но через некоторое время срок снизили до 3 лет и 3 месяцев лишения свободы. Жители Ульяновска и других регионов России собирали подписи с требованием освободить Семенова.

Диана уже вышла замуж и теперь живет в Москве.

Минувшей осень Диана стала участницей программы "На самом деле", где соврать не получается.