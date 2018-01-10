В Челябинской области газифицировали поселок Летягино

Благодаря помощи депутата Госдумы Анатолия Литовченко и областных властей у жителей поселка Летягино, что близ Южноуральска, появился долгожданный газ. Они ждали его 25 лет.



На прокладку газопровода было потрачено всего несколько месяцев и 10 миллионов рублей областного бюджета. Символичный факел помог зажечь депутат Госдумы Анатолий Литовченко.

Четверть века жители поселка топили дровами или электроэнергией. Сейчас отопление дома им обойдется в два раза дешевле электричества. А тем, кто топил древесиной, больше не нужно колоть дрова и наблюдать серый дым. В ближайшие дни к газу подключат 65 домов или почти 160 жителей.

Как пояснил Анатолий Литовченко, усовершенствование системы отопления позволит жителя поселка получить новое качество жизни. Он уточнил, что обычно в этот момент сельчане начинают пристраивать к домам большие кухни, теплые ванные и туалеты. Кроме того, парламентарий отметил работу команды мэра Южноуральска Александра Лазарева, которая оперативно провела все необходимые работы.

- В октябре 2017 года начались работы по прокладке газопровода, и вот уже население печет блины на новых плитах, - уточнил парламентарий.

На Южном Урале газифицировано более 70 процентов области, что выше, чем в среднем по стране. Всего газом пользуется более 2.3 миллионов жителей области.