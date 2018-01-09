В России больше не будет жилья "эконом-класса". Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который вводит вместо понятия "жильё эконом-класса" формулировку "стандартное жильё". Роспотребнадзор прокомментировал нормы по солнечному свету в новостройках Москвы

Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон «О содействии развитию жилищного строительства» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»", подписан Путиным 1 января, сообщается на сайте Кремля.

В частности, понятие "жильё экономического класса» меняется на понятие «стандартное жильё", устанавливаются порядок проведения аукционов в электронной форме по продаже земельных участков единого института развития в жилищной сфере, передаче его земельных участков в аренду или безвозмездное пользование, особенности заключения по результатам аукционов договоров аренды земельных участков единого института развития в жилищной сфере для жилищного строительства, для комплексного освоения территории, в рамках которого предусматривается в том числе жилищное строительство, и (или) для иного развития территории, определяется содержание комплексного развития территории с участием единого института развития в жилищной сфере, а также особенности заключения договора аренды (субаренды) земельных участков для комплексного развития территории.