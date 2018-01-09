Путин обсудил с Силуановым и Пучковым программу вооружений

Президент России Владимир Путин 9 января провел встречу с Министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) Владимиром Пучковым и Министром финансов РФ Антоном Силуановым.

Путин обсудил с главами ведомств формирование государственной программы вооружений в части, касающейся МЧС, сообщила пресс-служба главы государства.

Глава МЧС Владимир Пучков доложил президенту об основных итогах работы Министерства и Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2017 году и приоритетных направлениях их дальнейшего развития.