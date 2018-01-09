Пенсионный фонд объяснил, как назначается страховая пенсия по старости

Представители Пенсионного фонда России (ПФР) объяснили, как назначается страховая пенсия по старости. По данным ПФР, для назначения страховой пенсии у россиянина должен быть минимальный трудовой стаж и накопленные пенсионные баллы.

Для установления страховой пенсии в 2017 году необходимо было иметь восемь лет страхового (трудового) стажа и 11,4 пенсионных балла, в 2018 году - девять лет стажа и 13,8 пенсионных балла. К 2024 году для получения пенсии по старости надо будет иметь 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных баллов.

Если человеку не хватает страхового стажа или пенсионных баллов, то ему назначается социальная пенсия.

В Пенсионном фонде уточнили, что социальная пенсия назначается на пять лет позже страховой, передает ТАСС. Женщины могут рассчитывать на социальную пенсию в 60 лет, а мужчины - в 65 лет.

Средний размер страховой пенсии по старости в России составляет 14 075 рублей, у неработающих пенсионеров - 14329 рублей, размер социальной пенсии - 9045 рублей.

Разъяснение ПФР дал после того, как министр труда Максим Топилин сообщил, что в 2017 году были случаи, когда людям отказывали в назначении страховой пенсии по старости из-за того, что им не хватило страхового стажа и пенсионных баллов.