Ученые рассказали об опасности для мужчин популярного болеутоляющего

Группа европейских ученых выявила, что популярное болеутоляющее и жаропонижающее средство ибупрофен грозит здоровью мужчин. Исследователи из Копенгагенского университета обнаружили, что таблетки ибупрофен могут привести к бесплодию у мужчин.

В эксперименте принимал участие 31 доброволец в возрасте от 18 до 35 лет. Их разделили на две группы. Первым испытуемым давали 600 мг ибупрофена (эквивалентно трем таблеткам) ежедневно, вторые принимали плацебо. Через две недели у мужчин первой группы зафиксировали увеличение выработки лютеинизирующего гормона, влияющего на синтез тестостерона, который необходим для образования сперматозоидов. Изестно, что переизбыток этого гормона активирует компенсаторные механизмы и грозит снижением выработки тестостерона и, как следствие, бесплодием, сообщает РИА Новости.

Ученые отметили, что их испытуемые принимали ибупрофен в умеренных дозах, поэтому опасные последствия были выражены не так сильно. Ученые призвали мужчин, которые регулярно используют болеутоляющее в больших количествах, быть осторожнее.

