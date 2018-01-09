Жители республики Коми обсуждают видеозапись, как автомобиль "скорой помощи" без заднего колеса мчится по трассе. Очевидцы 6 января снали на видео, как спецмашина едет по трассе в Удорском районе и разместили в группе "Жесть Коми" в социальной сети "ВКонтакте".

Пользователи предположили, что "скорая" ехала на срочный вызов. В республиканском министерстве здравоохранения прояснили ситуацию с поломанной машиной.

Как установлено, автомобиль "скорой помощи" ГБУЗ РК "Удорская центральная районная больница" ехал на вызов. Во время движения автомобиля произошла поломка машины. Автомобиль произвел вынужденную остановку. На вызов был направлен другой автомобиль. В минздраве уточнили, что на видео запечатлено, как машина с небольшой скоростью двигается к месту ремонта, в машине находится только водитель транспортного средства, - передает РИА Новости.