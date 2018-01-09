Топилин рассказал, почему ПФР отказывал людям в назначении страховой пенсии

Глава Минтруда Максим Топилин рассказал о случаях, когда Пенсионный фонд России (ПФР) был вынужден отказать людям в назначении страховой пенсии по старости и призвал граждан понимать, что от их страхового стажа зависят их будущие пенсии. Потребительская корзина граждан РФ будет изменена

По словам Топилина, в прошлом году были случаи, когда люди обращались в ПФР за начислением пенсии, но им отказывали, так как не хватило страхового стажа и пенсионных баллов.

В этом случае людям назначается социальная пенсия. "И если ее размер ниже прожиточного минимума, то им сделают доплату и "дотянут" пенсию", - рассказал министр в интервью "Российский газете".

По словам Топилина, сейчас средняя страховая пенсия по старости по стране в 1,65 раза выше прожиточного минимума пенсионера. Как пообещал глава Минтруда, в дальнейшем она будет увеличиваться.