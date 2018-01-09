Жителей Крыма предупредили о возможных отключениях света

В нескольких городах и районах Крыма в период с 10 по 26 января могут произойти отключения электричества. Отключения будут связаны с проведением работ по вводу в строй новой ТЭС в Симферополе.

В сообщении ГУП «Крымэнерго» говорится: «Предприятие информирует потребителей о выводе для реконструкции ВЛ 330 кВ «Джанкой — Симферопольская» и выполнения работ по строительству заходов на Симферопольскую ПГУ-ТЭС».

Отключения могут произойти в Симферополе, Джанкое, Евпатории, городе Саки, в Джанкойском, Красногвардейском, Первомайском, Раздольненском, Сакском, Симферопольском и Черноморском районах.