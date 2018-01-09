В МВД сообщили о сокращении штата в ГИБДД и ДПС

В МВД прокомментировали сокращение штатной численности органов внутренних дел Российской Федерации.

Сокращаются должности сотрудников полиции в подразделениях ГИБДД, ДПС ГИБДД, за исключением должностей, предназначенных для совершения регистрационных действий и проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений.

Указанные организационно-штатные мероприятия осуществляются руководителями территориальных органов МВД России на региональном уровне в соответствии с предоставленными полномочиями и коснутся в первую очередь неукомплектованных должностей.

Сокращенные сотрудники Госавтоинспекции по их желанию могут быть переведены на вакантные должности в органах внутренних дел.