Умер академик, один из создателей «ядерного щита» России Евгений Аврорин
9 января 2018, 17:14 [ «Аргументы Недели» ]
Умер физик-теоретик, академик Российской академии наук (РАН), один из создателей российского ракетно-ядерного щита Евгений Аврорин. Академик скончался 9 января на 86 году жизни в Снежинске.
Известный российский ученый был почетным научным руководителем Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИТФ).
Академик Евгений Аврорин был «старейшим ветераном атомной отрасли», который отдал «созданию ядерного оружия и ядерного щита нашей Родины почти 65 лет своей жизни», - говорится в сообщении «Росатома».
Прощание с ученым и его похороны состоятся в пятницу, 12 января, в Снежинске (Челябинская область).
Аврорин - выпускник физфака МГУ. После окончания вуза он получил назначение в Конструкторское бюро-11 (ныне — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики) в городе Саров Нижегородской области. Аврорин участвовал в разработке термоядерного заряда принципиально новой конструкции.
С 1955 года Аврорин работал в НИИ-1011 (ныне РФЯЦ-ВНИИТФ), основным направлением деятельности которого является разработка ядерных боеприпасов. За участие в разработке первого двухстадийного ядерного заряда в 1956 году он получил орден Трудового Красного Знамени.
В 1963 году его наградили Ленинской премией за достижения в области создания термоядерного оружия.
С начала 1960-х годов академик изучал возможности применения атома в мирных целях.
В последние годы жизни академик Евгений Аврорин болел онкологическим заболеванием.