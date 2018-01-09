Умер академик, один из создателей «ядерного щита» России Евгений Аврорин

Умер физик-теоретик, академик Российской академии наук (РАН), один из создателей российского ракетно-ядерного щита Евгений Аврорин. Академик скончался 9 января на 86 году жизни в Снежинске.

Известный российский ученый был почетным научным руководителем Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИТФ).

Академик Евгений Аврорин был «старейшим ветераном атомной отрасли», который отдал «созданию ядерного оружия и ядерного щита нашей Родины почти 65 лет своей жизни», - говорится в сообщении «Росатома».

Прощание с ученым и его похороны состоятся в пятницу, 12 января, в Снежинске (Челябинская область).

Аврорин - выпускник физфака МГУ. После окончания вуза он получил назначение в Конструкторское бюро-11 (ныне — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики) в городе Саров Нижегородской области. Аврорин участвовал в разработке термоядерного заряда принципиально новой конструкции.

С 1955 года Аврорин работал в НИИ-1011 (ныне РФЯЦ-ВНИИТФ), основным направлением деятельности которого является разработка ядерных боеприпасов. За участие в разработке первого двухстадийного ядерного заряда в 1956 году он получил орден Трудового Красного Знамени.

В 1963 году его наградили Ленинской премией за достижения в области создания термоядерного оружия.

С начала 1960-х годов академик изучал возможности применения атома в мирных целях.

В последние годы жизни академик Евгений Аврорин болел онкологическим заболеванием.