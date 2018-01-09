Россияне оценили вероятность существования инопланетян

Большинство жителей России верит в существование инопланетян. Об этом свидетельствуют результаты онлайн-опроса, проведенного на сайте «Аргументы недели».

В ходе опроса свое мнение высказали более 1 800 человек. В существовании внеземной жизни уверены 63% респондентов. Еще 26% заявили, что они сами являются пришельцами. 11% респондентов считают, что человек одинок во Вселенной.

Ранее СМИ процитировали заявление бывшего сотрудника Центрального разведывательного управления США, пополнившего ряды уфологов. Он утверждает, что Земля на самом деле является тюрьмой, куда отправляют заключенных-гуманоидов.