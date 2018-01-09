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Что подорожает в Петербурге в новом году

9 января 2018, 15:57 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

Что подорожает в Петербурге в новом году
фото: pixabay.com

В России в 2017 году цены на бензин по стране выросли в среднем на 10%. Как писали "Аргументы недели", в наступившем 2018 году акцизы на топливо вырастут дважды – на 50 копеек за литр в начале года и еще на столько же летом. Это неминуемо скажется на стоимости бензина на АЗС.

Эксперты подсчитали: из-за повышения акциза, цена на бензин в рознице «подскочит» на 1,5% (примерно 60 копеек). Повысят дважды – соответственно рост составит 1,2 рубля. Но, скорее всего, владельца автозаправок не упустят момента и «накинут» сверху еще чуть-чуть.

По грубым оценкам, цена бензина может вырасти за год к 41-45 рублям. В некоторых регионах она дойдет до 47-50 рублей. И это при ценовой стабильности в стране и отсутствии скачков на нефтяном рынке.

Может подорожать не только бензин, но и сами автомобили. В 2018 году для моделей от 150 л.с. тоже повысят акцизы. Чем мощнее двигатель авто, тем выше будет налог у производителя. А он, в свою очередь, отразит это в новых ценах.

Так, стоимость мощных машин (200-300 л.с.) может вырасти на 50-80 тысяч рублей.

Из-за роста акцизов придется раскошелиться и курильщикам. С июля 2018 года косвенные налоги на табак вырастут на 10%. Примерно на столько же вырастет и цена пачки сигарет. Подорожают не только обычные сигареты и сигары, но и электронные. Сами электронные сигареты и «вейпы» (устройства для парения) вырастут в цене минимально – на 4 рубля за штуку. А вот жидкость для них подорожает процентов на 10-15.

Цены на продукты тоже могут вырасти максимум на 4%.

По мнению крупнейших игроков на молочном рынке, 1 кг или литр продукции подорожает на 4,5 рубля или 10%. Все дело в новых требованиях к производителям «молочки».

С 2018 года они обязаны получать ветеринарные сертификаты в электронном виде через систему «Меркурий». Но больше половины компаний еще не зарегистрированы в системе. Да и сама она работает пока медленнее, чем необходимо.

Из-за излишней бюрократии могут взлететь цены и на лекарства. Правда, Минздрав уверяет: этого не произойдет. С 2018 года все лекарственные препараты станут маркировать специальным штрих-кодом. На нем будет информация о препарате и производителе.

Устройства для маркировки стоят от 4 до 200 миллионов рублей, что вынудит заводы увеличить стоимость лекарств.

Для россиян, любящих отовариваться в интернете – плохие новости. Их зарубежные покупки могут обложить дополнительным 18% налогом. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) разработала поправки в Налоговый кодекс.

Она предлагает, чтобы иностранные интернет-магазины платили НДС в российский бюджет. Мол, иначе нечестно получается – российские-то магазины платят, поэтому и покупки у них дороже. Конкуренцию решили сделать совсем уж справедливой.Законопроект уже одобрили в Минэкономики,

Цены на поездки в метро и других видах общественного транспорта не изменятся. Однако вырастет стоимость именных месячных проездных билетов для льготников. Вместо 545 рублей с 1 января придется платить 576 рублей.

По традиции тарифы на ЖКХ повышаются с 1 июля 2018 года. За холодную воду и водоотведение придется платить на 7,5% больше. Горячая вода и отопление подорожают на 4%.

Стоимость электричества в домах с электрическими и газовыми плитами вырастет на 4,9%. Природный газ подорожает на 3,4%.

Плата за эвакуацию машин в 2018 году вырастит на 100 рублей — базовый тариф вместо 2715 рублей составит 2815 рублей. Час хранения припаркованного автомобиля категории А, В, M, D составит 50, 23 рубля.

(По материалам сайтов rosbalt.ru dp.ru sobaka,ru stockinfocus.ru)

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