Медведев назначил Мутко на новую должность

Вице-премьер Виталий Мутко возглавил оргкомитет по подготовке 23-й сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО). Новое назначение Мутко подписал председатель правительства Дмитрий Медведев. Мутко покидает пост председателя оргкомитета чемпионата мира–2018

ЮНВТО является ведущим межправительственным учреждением в области туризма и объединяет 158 стран-участниц и более 500 аффилированных организаций.

В оргкомитет войдут также замминистра культуры Алла Манилова, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, глава Ростуризма Олег Сафонов, руководитель департамента туризма и региональной политики Минкульта Ольга Ярилова, представители МИДа, МВД, ФТС, Минфина, Минтранса, ФСБ и других ведомств. Мероприятие состоится в Санкт-Петербурге в 2019 году.

27 декабря 2017 года Виталий Мутко покинул пост председателя оргкомитета чемпионата мира-2018 по футболу.