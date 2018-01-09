Медведев назначил Мутко на новую должность
9 января 2018, 16:14 [ «Аргументы Недели» ]
Вице-премьер Виталий Мутко возглавил оргкомитет по подготовке 23-й сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО). Новое назначение Мутко подписал председатель правительства Дмитрий Медведев.
ЮНВТО является ведущим межправительственным учреждением в области туризма и объединяет 158 стран-участниц и более 500 аффилированных организаций.
В оргкомитет войдут также замминистра культуры Алла Манилова, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, глава Ростуризма Олег Сафонов, руководитель департамента туризма и региональной политики Минкульта Ольга Ярилова, представители МИДа, МВД, ФТС, Минфина, Минтранса, ФСБ и других ведомств. Мероприятие состоится в Санкт-Петербурге в 2019 году.
27 декабря 2017 года Виталий Мутко покинул пост председателя оргкомитета чемпионата мира-2018 по футболу.