Супергерои из Челябинска спасли Землю

На протяжении 5 дней, с 2 по 6 января, челябинцы смогли посетить инновационное шоу с использованием 3D-технологий, потрясающих сценических эффектов, костюмов и активного вовлечения зрителей в театральное представление «Галактические ёлки».

Участники спектакля почувствовали себя настоящими героями космического сражения. В ходе представления смелые жители города спасли Землю от монстров аквахлебов. У коварных пришельцев был план растопить лед с помощью таинственной летающей тарелки, выпить всю воду и превратить планету Земля в пустыню. Бороться с монстрами маленьким зрителям помогал дядя Морж, пингвины Вова и Витя, чайки, бабуля Галамартовна и много других сказочных персонажей.



Всех участников ждало яркое и зрелищное представление, масса впечатлений и эмоций. Супергерои и их родители попали в совершенно новую реальность новогоднего праздника. Космические монстры были побеждены, а всех защитников ждали подарки, которые пришлись по вкусу не только детям, но и взрослым.



Также создавать сказочное настроение зрителям «Галактической елки» помогали аниматоры в новогодних образах, многочисленные фотозоны и развлекательные интерактивные площадки. За 5 дней на битву с аквахлебами пришло более 3 000 челябинцев.