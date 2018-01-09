Пользователи соцсетей советуют жене Аршавина пройти обследование у врача

Пользователи социальной сети Instagram были шокированы, узнав о "деструктивном поведении" супруги футболиста Андрея Аршавина Алисы. На днях женщину со скандалом сняли с рейса авиакомпании "Аэрофлот".

Согласно последней информации, Алиса не желала выполнять требования экипажа, не пристегивалась, ходила по салону во время взлета и пыталась поменять ребенку подгузник, сняв с малыша ремень безопасности.

После этого на страничке жены Аршавина начали появляться весьма жесткие комментарии, в которых содержатся призывы пройти обследование у врача. Некоторые интернет-активисты считают, что у Алисы есть проблемы, которые можно решить исключительно при помощи специалистов. Многие пользователи сети убеждены, что супруге спортсмена должно быть стыдно за свое поведение, передает портал Teleprogramma.pro.