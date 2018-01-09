Предпринимателей, бросивших непроданные елки в Челябинске, серьезно накажут

В Челябинске жесткое наказание ждет предпринимателей, которые бросили после новогодних праздников на улицах непроданные елки. Об этом заявили на последнем аппаратном совещании в мэрии города.

Согласно последней информации, бизнесмены, которые таким образом поступили с ненужными деревьями, попадут в "черный список". Как уточняет сегодня URA.RU, этим гражданам могут не позволить торговать елками перед следующим Новым годом.

В настоящий момент специалисты управления торговли Челябинска собирают максимально полную информацию о точках, в которых 1 января 2018 года были замечены настоящие елочные "кладбища". Подчеркивается, что деревья разбросали не только вокруг бывших мест продажи, но также и вдоль дорог.