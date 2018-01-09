Россиян озадачило отсутствие обручального кольца у Медведева в Рождество

Граждане РФ всерьез забеспокоились, заметив во время богослужения по случаю Рождества в этом году отсутствие обручального кольца на пальце премьер-министра Дмитрия Медведева. Снимки разлетелись по сети.

Первыми на недостающий атрибут обратили внимание самые зоркие пользователи интернета, а затем данную ситуацию начали обсуждать многие неравнодушные. Как отмечает портал URA.RU, в настоящий момент в соцсетях спорят о том, куда подевалось ювелирное украшение. Уточняется также, что на пальце супруги премьера Светланы в ходе богослужения сверкало обручальное кольцо.

В настоящий момент не сообщается, почему политик появился на мероприятии без символа брачных уз. Вероятно, он просто забыл надеть кольцо или потерял его.