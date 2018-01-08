Учеными найден Wi-Fi в мозге человека, помогающий находить близких по духу людей

В мозге человека обнаружен беспроводной «сканер» эмоций, действие которого похоже на работу связи Wi-Fi. Как сообщают исследователи из Шеффилдского университета его механизм основан на совпадении импульсов мозговой активности, благодаря чему люди могут «общаться на одной волне».

По мнению исследователей, благодаря особому «сканеру» в мозге человека существует возможность общения между людьми посредством эмоций. Также аналогичные «волновые процессы», производимые человеческим мозгом, сканируют окружающюю среду и людей. Именно этот феномен стал причиной возникновения «групп по интересам». Wi-Fi, как правило, объединяет людей с похожей мозговой активностью. Он же помогает и игрокам в командной игре, настривает их на победу и на совместные слаженные действия.