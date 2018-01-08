Корпорация Apple готова заменить батареи старых iPhone за половину стоимости. Так «яблочники» решили извиниться перед пользователями из-за скандала вокруг попытки искусственно замедлить старые девайсы. С такой проблемой сталкивались многие владельцы iPhone предыдущих поколений.

Телефон ни с того, ни с сего начинал «зависать», еще вчера приложения загружались мгновенно, а сегодня уже приходится ждать. Выяснилось, что корпорация специально замедляет старые смартфоны при помощи обновлений программного обеспечения. Служит это, якобы, доброй цели — защищает девайс от внезапного выключения из-за слабого аккумулятора. Однако и эксперты и пользователи посчитали, что таким образом компания принуждает своих клиентов покупать более современные смартфоны.

В Apple признали свою неудачную попытку давления на потребителей. В качестве извинений Apple предложила заменить батареи в iPhone 6, iPhone 6S и iPhone SE с более чем 60% скидкой. Всего за 29 долларов, вместо 79 ранее, сообщают Известия.