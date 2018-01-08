Патриарх Кирилл поприветствовал детей на Рождественской елке в Кремле

В понедельник, 8 января, патриарх Московский и всея Руси Кирилл открыл в Кремле рождественскую елку. Священнослужитель поблагодарил всех членов многодетных семей, которые пришли на мероприятие.

Патриарх также выразил особую благодарность гражданам, воспитывающим приемных детей и детей-инвалидов. По его мнению, в таких семьях чувствуется совершенно особенная атмосфера, передает ТАСС.

Предстоятель РПЦ подчеркнул, что родители, принявшие решение стать многодетными, исполняют свою великую обязанность перед богом и Родиной, а также идут по пути подлинного счастья.

Патриарх Кирилл также пообщался сегодня с детьми, пришедшими на елку в Кремле, и сделал им подарки.