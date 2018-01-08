За запрещенные вещества платили криптовалютой

Полицией задержан выпускник МГТУ им. Н. Э. Баумана распространение запрещенных веществ. Оплату бывший студент отделения информатики принимал в биткоинах. 27-летний «бизнесмен» наладил сеть распространения запрещенных веществ, принимая оплату исключительно криптовалютой.

Как пишет vladtime, заняться незаконной торговлей молодой человек решился из-за безработицы. Бывший студент Бауманки после окончания вуза так и не сумел найти работу по специальности, и решил стать наркодельцом с ценником в биткоинах. За хранение и распространение наркотических веществ бывшему студенту грозит 10 лет тюремного заключения.

Кстати, програмист из Бауманки не первый, кому пришла в голову мысль развернуть незаконную деятельность за криптопалюту. Как писали СМИ, в Перми уже задержан предприниматель, организовавший интернет-торговлю запрещенными веществами за биткоины.