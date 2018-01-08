МЧС предупреждает о сильном ветре и гололедице в регионах России

О серьезном ухудшении погоды во вторник 9 января предупреждает управление МЧС по регионам Центрального федерального округа

В частности, в Тульской области возможны порывы ветра до 18 метров в секунду, снег и сильная гололедица на дорогах. Спасатели в Курской области также предупреждают о гололедице на дорогах, кроме того "возможны порывы ветра до 14 метров в секунду", - отметили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Рязанскую, Костромскую, Владимирскую, Брянскую и Смоленскую области также ждут неблагоприятные погодные условия с усилением ветра и снегопадами. МЧС предупреждает всех водителей и владельцев автотранспорта быть предельно внимательными на дорогах и соблюдать дистанцию.