Глава китайского бюро BBC уволилась из телекомпании из-за дискриминации

Дискриминация по половому признаку довела главу китайского бюро BBC Кэрри Грейси до увольнения. Из-за "неспособности устранить разрыв в заработной плате мужчин и женщин" она решила отказаться от своей должности. По словам журналистки, за тридцать лет работы в телерадиовещательной компании она так и не смогла добиться заработной платы на том же уровне как и ее коллег противоположного пола.

Последней каплей, побудивший Грейси оставить свой пост в организации стала публикация списка самых высокооплачиваемых сотрудников BBC по итогам прошлого года. Две трети позиций в списке занимают мужчины. Также тележурналистка узнала, что ее коллеги-женщины руководители международных бюро получают как минимум в половину меньше, чем мужчины, занимающие те же должности. Как сообщает Fox News, глава бюро в Гонконге больше не готова должным образом исполнять свои обязанности и одновременно сражаться с боссами за равенство и искоренения дискриминации.