СМИ: Мария Максакова не навещает отца, перенесшего инсульт
8 января 2018, 16:11 [ «Аргументы Недели» ]
В СМИ появилась информация о том, что знаменитая оперная певица Мария Максакова не навещает своего отца, которого сразил инсульт. Якобы пожилой мужчина в настоящий момент полностью парализован.
Согласно данным некоторых изданий, Максакова не бросилась на помощь семье из-за своих политических убеждений. Певица, как уточняется, принципиально не желает возвращаться в Россию, передает портал "СтарХит".
Пока сама Мария Максакова никак не прокомментировала эту новость, хотя есть вероятность, что она еще не знает о случившейся беде. Ее мать Людмила Васильевна также не предоставила никакой информации о состоянии своего мужа, поэтому сообщения о болезни Петера Игенбергса не являются подтвержденными.