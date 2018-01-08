СМИ: Мария Максакова не навещает отца, перенесшего инсульт

В СМИ появилась информация о том, что знаменитая оперная певица Мария Максакова не навещает своего отца, которого сразил инсульт. Якобы пожилой мужчина в настоящий момент полностью парализован.

Согласно данным некоторых изданий, Максакова не бросилась на помощь семье из-за своих политических убеждений. Певица, как уточняется, принципиально не желает возвращаться в Россию, передает портал "СтарХит".

Пока сама Мария Максакова никак не прокомментировала эту новость, хотя есть вероятность, что она еще не знает о случившейся беде. Ее мать Людмила Васильевна также не предоставила никакой информации о состоянии своего мужа, поэтому сообщения о болезни Петера Игенбергса не являются подтвержденными.