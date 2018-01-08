Ничто человеческое парламентариям не чуждо, даже любовь к фильмам для взрослых

С компьютеров и гаджетов, подключенных к сети парламента Великобритании поступает более 160 запросов в день на просмотр фильмов для взрослых. Как пишет газета The Guardian со ссылкой на отчет Ассоциации по свободе информации,более 24 тфсяч таких попыток было зафиксировано за 6 месяцев прошлого года.

Эти данные получены с компьютеров обеих палат парламента и личных устройств, подключенных к сети Wi-Fi государственной сети, пишут «Известия». Впрочем, сами представители парламента Великобритании заявляют, что большинство таких попыток — непреднамеренные. Выяснять, что смотрят в Интернете парламентарии и члены правительства, потребовалось после того, как на рабочем компьютере заместителя премьер-министра Великобритании Дэмиана Грина нашли порнографические материалы. Грину сразу пришлось уйти в отставку.