Ученые считают, что сауна снижает риск преждевременной смерти

Ученые из Университета Восточной Финляндии доказали, что купание в сауне благотворно влияет на организм человека. И прежде всего, тепло и пар способен уменьшить риск преждевременной смерти.

При исследовании физиологических механизмов влияния температуры на организм человека, ученые выяснили, что 30-минутное пребывание в сауне снижает артериальное давление, а также увеличивает частоту сердечных сокращений, как при спортивных нагрузках средней интенсивности.

Регулярное пребывание в сауне связано с уменьшением риска развития коронарных заболеваний, внезапной сердечной недостаточности, гипертонии и болезни Альцгеймера, а также деменции. Кроме того, как считают ученые, частые посещения сауны закаляют организм и снижают риск респираторных заболеваний.