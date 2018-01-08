Технология блокчейна встанет на страже честных выборов

Современные технологии блокчейн-сети могут встать на защиту честных выборов, а подтасовку результатов голосования сделают невозможной. Тестирование уже проводится, в том числе общественным проектом «Активный гражданин».

По информации официального портала, благодаря тщательно выстроенной последовательной цепочки блоков данные опросов будет невозможно удалить из сети, как только они попадут в систему. Таким образом, их нельзя будет откорректировать.

Суть технологии блокчейна состоит в том, что информация хранится сразу на всех компьютерах участников сети, а не на одном исходном сервере. Поэтому надежность и качество системы, в значительной мере, увеличивается пропорционально количеству пользователей, а копии будут храниться и обновляться сразу же на компьютерах у всех участников. Таким образом, блокчейн значительно усложняет процесс взлома базы или же внесения в нее каких-либо важных изменений. Ведь предполагаемому злоумышленнику придется производить замену информации с пересчетом в каждом из имеющихся блоков, которые хранятся в компьютерной системе.