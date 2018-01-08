В минувшие новогодние праздники диспетчеры экстренных оперативных служб получили около 30 тысяч звонков от москвичей. Круглые сутки 45 человек принимают сообщения о происшествиях от жителей столицы.

В пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности отметили, что в частности с 30 декабря по 8 января москвичи 2 101 раз вызывали пожарно-спасательные подразделения, 3 351 раз – полицию и 1 985 раз – "скорую помощь".

Как уточняет ТАСС, диспетчеры принимают жалобы и сообщения людей по номеру 112, а затем оперативно передают их соответствующим чрезвычайным службам столицы.