Диспетчеры службы "112" приняли в праздники 30 тысяч сообщений от москвичей
8 января 2018, 13:46 [ «Аргументы Недели» ]
В минувшие новогодние праздники диспетчеры экстренных оперативных служб получили около 30 тысяч звонков от москвичей. Круглые сутки 45 человек принимают сообщения о происшествиях от жителей столицы.
В пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности отметили, что в частности с 30 декабря по 8 января москвичи 2 101 раз вызывали пожарно-спасательные подразделения, 3 351 раз – полицию и 1 985 раз – "скорую помощь".
Как уточняет ТАСС, диспетчеры принимают жалобы и сообщения людей по номеру 112, а затем оперативно передают их соответствующим чрезвычайным службам столицы.